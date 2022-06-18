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Лесные пожары в Испании охватили более 20 тыс га

Лесные пожары в Испании охватили более 20 тыс га Лесные пожары в провинции Самора в Испании охватили более 20 тыс га.
Другие страны
18 июня 2022 г. 21:08
Лесные пожары в Испании охватили более 20 тыс га

Лесные пожары в провинции Самора в Испании охватили более 20 тыс га.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила испанская газета El Mundo.

Всю ночь пожарные службы пытались справиться с огнем. Однако он продолжает распространяться. Продолжается эвакуация из ряда населенных пунктов, к числу которых добавился Отеро-де-Бодас. В то же время в ряд других поселений жители смогли вернуться, так как опасность уже миновала.

В пятницу власти автономного сообщества Кастилия-и-Леон сообщили об эвакуации жителей семи деревень из-за лесного пожара на северо-западе Испании.

В последние дни на большей части территории Испании установилась жара. В результате государственное метеорологическое агентство повысило уровень погодной опасности в некоторых провинциях до самого высокого - красного.

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