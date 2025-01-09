Лесные пожары добрались до Голливудских холмов

Лесные пожары, вспыхнувшие вблизи Лос-Анджелеса, добрались до Голливудских холмов.

Лесные пожары, вспыхнувшие вблизи Лос-Анджелеса, добрались до Голливудских холмов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Associated Press.

Согласно информации, еще один лесной пожар, получивший название "Сансет", вспыхнул в парке Ранон-Каньон вблизи от исторического концертного зала Hollywood Bowl в 17:30 по местному (5:30 по бакинскому) времени.

На данный момент от "Аллеи славы" пламя отделяет всего километр. Улицы около Китайского театра Граумана и музея мадам Тюссо забиты машинами, повсюду стоит вой сирен. Вертолеты, низко пролетая над городом, сбрасывают воду. Постояльцы с чемоданами наперевес покидают отели, а зеваки идут навстречу пламени, снимая происходящее на камеру.

Отметим, что мощный пожар в престижном районе Пасифик Палисейдс вспыхнул утром 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи. К вечеру среды площадь возгорания превысила 60 квадратных километров. На данный момент от огня пострадало более тысячи зданий, в основном это жилые дома. В зоне эвакуации находятся 130 тысяч жителей, жертвами трагедии стали пять человек. Президент США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. Лесной пожар стал одним из самых крупных в истории штата.