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    Лейтенант украинских ВВС получил 12 лет за госизмену

    Осужденный за деньги передавал России пароли и позывные украинских боевых самолетов

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Старший лейтенант ВВС Украины приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, его дело рассматривал Орджоникидзевский районный суд Запорожья. Офицера признали виновным в передаче секретных сведений о расположении украинских войск на Донбассе сотрудникам ФСБ.

    В Службе безопасности Украины заявили, что осужденный за деньги передавал России пароли и позывные, а также сведения о маршрутах передвижения и радиочастотах украинских боевых самолетов.

    Офицер был задержан в сентябре 2014 года в результате спецоперации СБУ при попытке передать секретную информацию.

    Также в феврале в Украине по обвинению в госизмене и шпионаже был арестован журналист Руслан Коцаба. Он выступал против объявленной в Украине мобилизации и писал президенту Петру Порошенко, что не пойдет служить в армию даже под угрозой тюремного заключения.

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