​Легкомоторный самолет разбился в Казахстане

Легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме в Караганде в воскресенье.

Об этом сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана, передает Reportсо ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в 16:25 при выполнении тренировочного полета и заходе на посадку произошла катастрофа воздушного судна легкой авиации тип FK14 Полярис на аэродроме Балапан (Караганда). По предварительной информации экипаж - два человека погибли", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, по данному авиационному происшествию "управлением по расследованию авиационныx происшествий МИИР Казахстана будет начато расследование".