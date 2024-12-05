Ле Пен призвала Макрона уйти в отставку с поста президента Франции

Во Франции лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен раскритиковала президента страны Эмманюэля Макрона, призвав его уйти в отставку.

Во Франции лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен раскритиковала президента страны Эмманюэля Макрона, призвав его уйти в отставку.

Как передает Report , заявление прозвучало в эфире телеканала TF1.

Политик отметила, что Макрон "несет основную ответственность за сложившуюся ситуацию". По ее мнению, как произошедший в июне роспуск парламента, так и недавний вотум недоверия правительству "являются последствиями семилетнего правления Макрона".

Ле Пен подчеркнула, что "давление на президента будет крайне сильным" и не исключила его скорой отставки.

Напомним, что 4 декабря Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Вотум недоверия поддержал 331 депутат.