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Ле Пен призвала Макрона уйти в отставку с поста президента Франции

Ле Пен призвала Макрона уйти в отставку с поста президента Франции Во Франции лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен раскритиковала президента страны Эмманюэля Макрона, призвав его уйти в отставку.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 04:53
Ле Пен призвала Макрона уйти в отставку с поста президента Франции

Во Франции лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен раскритиковала президента страны Эмманюэля Макрона, призвав его уйти в отставку.

Как передает Report, заявление прозвучало в эфире телеканала TF1.

Политик отметила, что Макрон "несет основную ответственность за сложившуюся ситуацию". По ее мнению, как произошедший в июне роспуск парламента, так и недавний вотум недоверия правительству "являются последствиями семилетнего правления Макрона".

Ле Пен подчеркнула, что "давление на президента будет крайне сильным" и не исключила его скорой отставки.

Напомним, что 4 декабря Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Вотум недоверия поддержал 331 депутат.

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Версия на азербайджанском языке Le Pen Makronu vəzifəsindən istefa verməyə çağırıb

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