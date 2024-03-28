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Ле Пен обвинила власти Франции в мошенничестве с деньгами граждан

Ле Пен обвинила власти Франции в мошенничестве с деньгами граждан Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен обвинила правительство Франции в намерении "обчистить карманы" граждан страны для сокращения дефицита бюджета.
Другие страны
28 марта 2024 г. 13:23
Ле Пен обвинила власти Франции в мошенничестве с деньгами граждан

Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен обвинила правительство Франции в намерении "обчистить карманы" граждан страны для сокращения дефицита бюджета.

Как передает Report, об этом она написала на своей странице в соцсети "Х", комментируя готовящуюся реформу соцобеспечения безработных.

"Реформа социального обеспечения безработных - это мошенничество, которое имеет одну единственную цель, - обчистить карманы французов, чтобы спасти государственные счета, находящиеся в дефиците из-за некомпетентности правительства", - отметила она.

Политик добавила, что система и так хорошо работает, поэтому нет никакой необходимости ее реформировать.

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Версия на английском языке Le Pen accuses French government of fraud
Версия на азербайджанском языке Le Pen Fransa hakimiyyətini fırıldaqçılıqda ittiham edib

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