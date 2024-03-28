Ле Пен обвинила власти Франции в мошенничестве с деньгами граждан

Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен обвинила правительство Франции в намерении "обчистить карманы" граждан страны для сокращения дефицита бюджета.

Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен обвинила правительство Франции в намерении "обчистить карманы" граждан страны для сокращения дефицита бюджета.

Как передает Report, об этом она написала на своей странице в соцсети "Х", комментируя готовящуюся реформу соцобеспечения безработных.

"Реформа социального обеспечения безработных - это мошенничество, которое имеет одну единственную цель, - обчистить карманы французов, чтобы спасти государственные счета, находящиеся в дефиците из-за некомпетентности правительства", - отметила она.

Политик добавила, что система и так хорошо работает, поэтому нет никакой необходимости ее реформировать.