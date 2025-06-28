Ле Пен: Макрон может распустить парламент Франции в ближайшее время

Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что президент Франции Эмманюэль Макрон может распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) в ближайшее время.

Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что президент Франции Эмманюэль Макрон может распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) в ближайшее время.

Как передает Report, слова политика приводит Agence France-Presse.

"Было бы опасно убедить себя в том, что роспуска парламента не будет... Нельзя расслабляться", - заявила Ле Пен в ходе выступления перед своими сторонниками.

Она подчеркнула, что "в случае новых парламентских выборов "Национальное объединение" должно победить". Глава парламентской фракции также призвала сторонников готовиться к муниципальным выборам 2026 года.

В случае роспуска Национального собрания Ле Пен не сможет вновь выдвинуть свою кандидатуру в депутаты в связи с приговором по делу о парламентских ассистентах, ограничивающим ее право быть избранной.

Напомним, что суд в Париже 31 марта приговорил Ле Пен по делу о парламентских ассистентах к четырем годам лишения свободы, два из которых ей придется носить электронный браслет (остальные два года даны условно). Также суд принял решение лишить ее права занимать выборные должности и участвовать в выборах в течение пяти лет.