​Le Monde: Россия нанесла ракетный удар по боевикам ИГ в Ракке из Средиземноморья

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Россия запустила из Средиземного моря крылатые ракеты по сирийскому городу Ракке, который считается оплотом террористической организации "Исламское государство".

Как передает Report, об этом сообщило французское издание le Monde со ссылкой на минобороны Франции.

По данным издания, запуск ракет был осуществлен утром во вторник, 17 ноября.

Ранее Россия только один раз запускала ракеты по Сирии, но тогда пуски были выполнены из акватории Каспийского моря.

Во вторник глава ФСБ Александр Бортников рассказал в разговоре с президентом Владимиром Путиным, что на борту разбившегося на Синайском полуострове самолета A321 российской авиакомпании "Когалымавиа" сработало самодельной взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте. По словам Бортникова, на обломках самолета были найдены следы взрывчатки. Глава ФСБ заключил, что случившееся можно "однозначно назвать террористическим актом".