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    ​Лавров заявил о важности прямого диалога Киева с Луганском и Донецком

    В среду состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ и госсекретаря США

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри высказали поддержку формированию четырех рабочих подгрупп контактной группы.

    Как передает Report, об этом сообщили в среду в МИД РФ по итогам телефонного разговора министра иностранных дел РФ и госсекретаря США.

    "Министры высказали поддержку формированию четырех рабочих подгрупп контактной группы и скорейшему началу их практической работы в целях неукоснительного выполнения сторонами всех положений минских договоренностей от 12 февраля, в том числе в части соблюдения режима прекращения огня и отвода тяжелых вооружений, проведения на Украине конституционной реформы, решения гуманитарных и экономических проблем", - сообщили в МИД РФ.

    Лавров особо подчеркнул необходимость налаживания по всем этим вопросам устойчивого прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

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