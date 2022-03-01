Лавров: Ядерное оружие Европы должно вернуться в США

Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать.

Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что для России неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие Америки: "Сохраняется порочная практика совместных ядерных миссий с участием неядерных стран НАТО. В их рамках отрабатываются сценарии применения ядерного оружия по России".