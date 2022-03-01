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Лавров: Ядерное оружие Европы должно вернуться в США 

Лавров: Ядерное оружие Европы должно вернуться в США  Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать.
Другие страны
1 марта 2022 г. 14:25
Лавров: Ядерное оружие Европы должно вернуться в США 

Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что для России неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие Америки: "Сохраняется порочная практика совместных ядерных миссий с участием неядерных стран НАТО. В их рамках отрабатываются сценарии применения ядерного оружия по России".

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Версия на английском языке Sergey Lavrov appeals to United States
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov ABŞ-a müraciət edib

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