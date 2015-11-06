Лавров: Выполнение Минских соглашений перенесется на 2016 год

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ "Министры иностранных дел "нормандской четверки" не сомневаются, что Минские договоренности по урегулированию на Украине должны действовать до их полного выполнения, которое, вероятно, перенесется на следующий год".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нет ни у кого сомнений, что Минские договоренности продолжат действовать до тех пор, пока они не будут полностью выполнены", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи министров в "нормандском формате" в пятницу.

По его словам, "хотя бы такой факт, как необходимость разработать общеприемлемый украинский закон о местных выборах на Донбассе, факт, который состоит в том, что после принятия этого закона потребуется 90 дней для подготовки выборов, простое сопоставление этих цифр показывает, что до конца года мы это сделать не сможем, и выполнение "Минска" перенесется на следующий год".