Лавров: в отношениях России и США произошли коренные изменения

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Москва очень долго проявляла "стратегическое терпение" относительно действий Вашингтона, но сейчас в отношениях РФ и США произошли коренные изменения.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Это же, по-моему, факт", — заявил Лавров в интервью Первому каналу, в ответ на просьбу прокомментировать слова о том, что в российско-американских отношениях произошли коренные изменения.

"Мы, честно скажу, проявляли очень долго то, что американцы называют "стратегическим терпением", — ведь ухудшение отношений в одностороннем порядке со стороны американцев началось задолго до Украины. Мы об этом говорили", — добавил министр.