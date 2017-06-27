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    Лавров в ходе переговоров с Тиллерсоном призвал США не допускать ударов по сирийским войсках

    По словам российского министра, США должны принять меры для недопущения провокационных ударов войскам Сирии© Courtesy İmage

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Рексом Тиллерсоном призвал США не допускать ударов по сирийским войсках.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

    По словам российского министра, США должны принять меры для недопущения провокационных ударов войскам Сирии.

    "Лавров призвал Вашингтон принять меры для недопущения провокаций в отношении сирийских правительственных войск, ведущих операции против террористов", - отмечается в сообщении.

    Стороны также обсудили различные варианты укрепления и соблюдения режима прекращения огня. Лавров и Тиллерсон условились продолжать контакты, в том числе по вопросам двусторонней повестки дня.

    Напомним, Тиллерсон призывал взять курс на улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой.

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