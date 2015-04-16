Лавров: Страны Латинской Америки являются надежными партнерами России

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Латиноамериканские страны являются надежными партнерами России, и отношения Москвы с государствами региона обладают значительным потенциалом. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня динамичное развитие взаимодействия между нашими государствами в самых различных областях убедительно доказывает, что расстояние - не помеха для сотрудничества. Латиноамериканские государства - надежные партнеры России на международной арене. Мы это высоко ценим", - сказал Лавров, выступая на открытии экспозиции по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и государствами Латинской Америки.
По его словам, "в турбулентной международной обстановке особое значение имеет наша общая приверженность таким важным принципам, как многосторонность, уважение норм международного права, укрепление центральной роли ООН".
News DepartmentАвтор новости
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