Лавров: Страны Латинской Америки являются надежными партнерами России

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Латиноамериканские страны являются надежными партнерами России, и отношения Москвы с государствами региона обладают значительным потенциалом. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня динамичное развитие взаимодействия между нашими государствами в самых различных областях убедительно доказывает, что расстояние - не помеха для сотрудничества. Латиноамериканские государства - надежные партнеры России на международной арене. Мы это высоко ценим", - сказал Лавров, выступая на открытии экспозиции по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и государствами Латинской Америки.

По его словам, "в турбулентной международной обстановке особое значение имеет наша общая приверженность таким важным принципам, как многосторонность, уважение норм международного права, укрепление центральной роли ООН".