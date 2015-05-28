Лавров: Сегодня есть реальный шанс на мирное урегулирование в Украине

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Россия продолжит добиваться полного выполнения минских соглашений в рамках переговоров в "нормандском формате".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с участниками Всемирного координационного конгресса соотечественников.

"Сегодня действительно есть реальный шанс на мирное урегулирование на основе минских договоренностей, - сказал он. - Зафиксированные в комплексе мер от 12 февраля положения должны полностью и последовательно выполняться. Ключевое условие - налаживание прямого диалога украинских властей с Луганском и Донецком".

Глава МИД РФ отметил, что особую обеспокоенность вызывает гуманитарная ситуация на Донбассе, экономическая блокада региона.