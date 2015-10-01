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    ​Лавров: Россия снабжает курдов оружием через правительство Ирака

    Мы отвечаем на запрос оружия для курдов с разрешения правительства Ирака

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Россия обеспечивает курдов оружием через правительство Ирака.

    Как передает Report, об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН.

    «Мы поставляем оружие курдам через иракское правительство, — сказал он. — Информационный центр, учрежденный в Багдаде, включает представителей Сирии, Ирака, Ирана и России. Курдская автономия тоже там представлена».

    Лавров добавил, что «мы отвечаем на запрос оружия для курдов с разрешения правительства Ирака, по согласованию с ним».

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