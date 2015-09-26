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    Лавров проведет более 50 мероприятий на полях Генассамблеи ООН

    В рабочей программе главы российского МИД запланированы встречи с генсеком НАТО, госсекретарем США, главой дипломатии ЕС

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Генассамблеи ООН встретится с министрами иностранных дел в многосторонних и региональных форматах, включая ОДКБ и БРИКС, всего министр проведет более 50 мероприятий.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, программа министра на Генассамблее начнется 27 сентября, когда Лавров выступит на Саммите по глобальной повестке дня в области развития на период после 2015 года.

    "Рабочая программа министра <…>Лаврова, сопровождающего президента Российской Федерации, включает в себя более 50 мероприятий <…> Запланирована беседа с Генсекретарем ООН Пан Ги Муном", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

    Ранее источник в российской делегации сообщил, что Лавров встретится, в частности, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, госсекретарем США Джоном Керри, главой МИД ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.



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