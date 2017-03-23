Лавров прокомментировал решение СБУ о запрете въезда Самойловой на Украину

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя запрет Службы безопасности Украины на въезд в страну певице Юлии Самойловой, заявил, что это на совести организаторов конкурса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

"Я уже все сказал. Это на совести организаторов этого мероприятия", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос, будет ли Россия предпринимать какие-то ответные действия в связи с этим инцидентом.