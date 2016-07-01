​Лавров обсудит с главой МИД Турции нормализацию двусторонних отношений

Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, в соответствии с договоренностью президентов двух стран, проведут переговоры в Сочи.

Как передает Report, встреча состоится "на полях" заседания Совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества.

Главными темами беседы станут вопросы нормализации двусторонних отношений, серьезно пошатнувшихся после атаки 24 ноября 2015 года турецких ВВС на российский Су-24, а также сирийское урегулирование.

Последний раз Лавров и Чавушоглу лично общались "на полях" заседания СМИД ОБСЕ 3 декабря в Белграде.