Лавров обсудил с Тиллерсоном переговоры по Сирии

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, главы внешнеполитических ведомств обсудили, кроме прочего, посвященную сирийскому урегулированию встречу в Астане.

"Главы внешнеполитических ведомств кратко обменялись мнениями по проводимой в Астане 3-4 мая международной встрече по Сирии", - говорится в заявлении МИД РФ.

Предметом обсуждения стали и другие аспекты двусторонних отношений. "Был обсужден график предстоящих российско-американских контактов, в том числе согласована беседа на полях министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе (США) 10-11 мая", - отметили в МИД РФ.