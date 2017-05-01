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    Лавров обсудил с Тиллерсоном переговоры по Сирии

    Также министр иностранных дел России и госсекретарь США обсудили график предстоящих российско-американских контактов

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, главы внешнеполитических ведомств обсудили, кроме прочего, посвященную сирийскому урегулированию встречу в Астане.

    "Главы внешнеполитических ведомств кратко обменялись мнениями по проводимой в Астане 3-4 мая международной встрече по Сирии", - говорится в заявлении МИД РФ.

    Предметом обсуждения стали и другие аспекты двусторонних отношений. "Был обсужден график предстоящих российско-американских контактов, в том числе согласована беседа на полях министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе (США) 10-11 мая", - отметили в МИД РФ.

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