Лавров обсудил с Керри ситуацию в Сирии

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре подтвердили полную поддержку идущих в Женеве межсирийских переговоров.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств продолжили рассмотрение путей взаимодействия России и США в интересах поддержания и закрепления режима перемирия в Сирии, обеспечения ее населения гуманитарной помощью и запуска устойчивого процесса политического урегулирования. Подтверждена полная поддержка идущих в Женеве при посредничестве ООН переговоров между властями страны и их оппонентами по определению контуров будущего государственного устройства", - говорится в сообщении.

Стороны условились продолжать сотрудничество в рамках Международной группы поддержки Сирии. Также собеседники рассмотрели некоторые другие международные проблемы, включая ситуацию в ближневосточном урегулировании и актуальные вопросы двусторонних отношений.