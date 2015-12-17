Лавров обсудил с Керри предстоящие в Нью-Йорке переговоры по Сирии

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри подтвердили в четверг в ходе телефонного разговора необходимость соблюдения принципа консенсуса в Международной группе поддержки Сирии (МГПС) накануне ее очередной встречи 18 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД РФ.

"В развитие недавнего визита главы американского внешнеполитического ведомства в Москву стороны продолжили обсуждение тематики урегулирования сирийского конфликта, включая планируемое проведение 18 декабря в Нью-Йорке нового заседания МГПС, - информировали в российском дипведомстве. - Подтверждена необходимость соблюдения принципа консенсуса в МГПС".