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    Лавров обсудил с Керри предстоящие в Нью-Йорке переговоры по Сирии

    Стороны подтвердили необходимость соблюдения принципа консенсуса в Международной группе поддержки Сирии

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри подтвердили в четверг в ходе телефонного разговора необходимость соблюдения принципа консенсуса в Международной группе поддержки Сирии (МГПС) накануне ее очередной встречи 18 декабря. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД РФ.

    "В развитие недавнего визита главы американского внешнеполитического ведомства в Москву стороны продолжили обсуждение тематики урегулирования сирийского конфликта, включая планируемое проведение 18 декабря в Нью-Йорке нового заседания МГПС, - информировали в российском дипведомстве. - Подтверждена необходимость соблюдения принципа консенсуса в МГПС".

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