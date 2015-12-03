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    Лавров, Керри и Дезир поддержали встречу глав Азербайджана и Армении

    Мы призываем стороны вновь подтвердить приверженность мирному урегулированию конфликта

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Главы МИД РФ и США Сергей Лавров и Джон Керри, а также госсекретарь Франции Арлем Дезир заявили, что приветствуют проведение встречи между лидерами Азербайджана и Армении в рамках карабахского урегулирования, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "В свете недавнего роста напряженности мы призываем стороны вновь подтвердить приверженность мирному урегулированию конфликта и развеять все ошибочные предположения о том, что они не стремятся к урегулированию, достигаемому путем переговоров", - сообщается в совместном заявлении Лаврова, Керри и Дезира, распространенном в четверг пресс-службой ОБСЕ.

    Как говорится в заявлении, стороны должны продолжить обсуждение всеобъемлющего урегулирования, начатое на саммитах в Сочи, Уэльсе и Париже в 2014 году, и активизировать диалог в 2016 году на основе предложений, которые в данный момент находятся на стадии обсуждения.

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