Лавров и Рубио проведут встречу на полях Генассамблеи ООН

Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио планируется на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он сообщил, что Лавров и Рубио обсудят весь комплекс двусторонних и многосторонних проблем.