    Лавров и Рубио проведут встречу на полях Генассамблеи ООН

    • 19 сентября, 2025
    • 15:00
    Лавров и Рубио проведут встречу на полях Генассамблеи ООН

    Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио планируется на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Он сообщил, что Лавров и Рубио обсудят весь комплекс двусторонних и многосторонних проблем.

    Лента новостей