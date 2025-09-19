Лавров и Рубио проведут встречу на полях Генассамблеи ООН
- 19 сентября, 2025
- 15:00
Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио планируется на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Он сообщил, что Лавров и Рубио обсудят весь комплекс двусторонних и многосторонних проблем.
