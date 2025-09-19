Lavrov və Rubio arasında görüş keçiriləcək

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və ABŞ dövlət katibi Marko Rubio arasında görüş planlaşdırılır.

    "Report"un Rusiya KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Vasili Nebenzya bildirib.

    O qeyd edib ki, Lavrov və Rubio ikitərəfli və çoxtərəfli məsələləri müzakirə edəcək.

    Лавров и Рубио проведут встречу на полях Генассамблеи ООН

