Lavrov və Rubio arasında görüş keçiriləcək
- 19 sentyabr, 2025
- 15:10
BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və ABŞ dövlət katibi Marko Rubio arasında görüş planlaşdırılır.
"Report"un Rusiya KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Vasili Nebenzya bildirib.
O qeyd edib ki, Lavrov və Rubio ikitərəfli və çoxtərəfli məsələləri müzakirə edəcək.
