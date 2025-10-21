Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Лавров и Рубио договорились продолжать телефонные контакты

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 14:11
    Лавров и Рубио договорились продолжать телефонные контакты

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что договорился с госсекретарем США Марко Рубио продолжить телефонные контакты.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    "Мы договорились продолжить эти телефонные контакты, чтобы лучше понять, где мы находимся и как двигаться в правильном направлении", - сказал он на пресс-конференции.

    По его словам, 20 октября они "обсудили ситуацию, как она выглядит на сегодняшний момент".

    "И как мы можем подготовить согласованный между президентами России и США в принципе вариант очередной встречи, которую президент Соединенных Штатов предложил провести в Будапеште", - заявил министр.

