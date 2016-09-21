Лавров и Могерини проводят встречу на полях Генассамблеи ООН

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини проводят двустороннюю встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, встреча продолжалась за закрытыми для прессы дверями.

Ожидается, что стороны подробно обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая сирийскую проблематику и Украину, а также отношения РФ и ЕС.