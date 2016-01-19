Лавров и Керри обсудят в Цюрихе Сирию, Украину, Северную Корею и двусторонние вопросы

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Джон Керри обсудят на встрече в Цюрихе 20 января Сирию, Украину, Северную Корею, а также ряд двусторонних вопросов.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Лавров и Керри будут обсуждать двусторонние отношения России и США, Сирию, Украину, Северную Корею, другие темы, - сказал дипломат. - Есть много вопросов, которые представляют взаимный интерес для Вашингтона и Москвы. Напомню, что министры встречаются в соответствии с договоренностями между главами государств".

В частности, по словам Богданова, политики уделят внимание проблеме терроризма в Сирии и составлению списков террористов.

Он также отметил, что в Москве рассчитывают на то, что межсирийские переговоры начнутся 25 января.