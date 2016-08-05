Лавров и Керри обсудили реализацию резолюции СБ ООН по Сирии

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Джоном Керри конкретные шаги по реализации резолюции Совбеза ООН по Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Пятого августа по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Джоном Керри", - говорится в сообщении.

Согласно информации МИД РФ, в ходе переговоров "состоялось обсуждение конкретных шагов, которые России и США в качестве сопредседателей Международной группы поддержки Сирии (МГПС) следует предпринять для реализации резолюций Совета Безопасности ООН по Сирии в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе визита Джона Керри в Москву 14-15 июля".