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    Лавров и Керри обсудили необходимость действий против терроризма в Сирии

    Обсуждались также вопросы палестино-израильского урегулирования

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри обсудили в ходе телефонного разговора необходимость совместных действий РФ и США против "Джабхат ан-Нусры" и прочих террористических группировок в Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

    "В фокусе внимания находилось положение вокруг Сирии, прежде всего необходимость решительных совместных действий против "Джабхат ан-Нусры" и прочих террористических группировок, как это давно предлагает российская сторона. Обсуждались также вопросы палестино-израильского урегулирования", - говорится в документе.

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