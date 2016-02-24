Лавров и Керри обсудили координацию усилий по прекращению огня в Сирии

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри обсудили по телефону необходимость скорейшего возобновления межсирийских переговоров, а также координацию стран по достижению прекращения огня в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в среду в МИД РФ.

"В соответствии с поручением президентов Путина и Обамы, которые 22 февраля одобрили совместное заявление России и США о прекращении боевых действий в Сирии, за исключением борьбы с террористическими группировками, главы внешнеполитических ведомств продолжили обсуждение модальностей этого процесса, требующего плотной координации усилий между нашими странами, в том числе по военной линии", - говорится в сообщении МИД.

В ходе разговора рассматривались "задачи скорейшего возобновления межсирийских переговоров по политическому урегулированию конфликта, а также вопросы взаимодействия в рамках Международной группы поддержки Сирии и Совета Безопасности ООН".

"Кроме того, собеседники обменялись мнениями по некоторым вопросам двусторонней повестки дня", - отметили в МИД.

Разговор прошел по инициативе американской стороны.