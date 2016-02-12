Лавров: Гуманитарный доступ в Сирии будет предоставляться без дискриминации сторон

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Итогом встречи Группы поддержки Сирии стало безоговорочное подтверждение резолюции 2254 СБ ООН. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров,

В мандат группы Россия-США по прекращению огня в Сирии войдет определение районов, которые занимают террористы, сообщил также Лавров.

По его словам, Москва рассчитывает, что Запад повлияет на оппозицию для обеспечения гуманитарного доступа в Сирию. Гуманитарный доступ в Сирии будет предоставляться без дискриминации каких-либо сторон, отметил глава МИД РФ.

Он добавил, что вопросы гуманитарного доступа в города Сирии часто срывались по вине оппозиции.

"Нас тревожило, в частности то, что предыдущие усилия ООН (по гуманитарному доступу), когда подобные решения прорабатывались между правительством Сирии и оппозицией, очень часто срывались по вине последних", - сказал он.

Министр также сообщил, что к осуществляемой Россией воздушной доставке гуманитарной помощи в Сирии присоединятся США.

"Приветствуем готовность США присоединиться к операции по десантированию гуманитарной помощи с самолетов в Дейр-эз-Зор, договорились использовать парашютирование помощи и в других районах, где ситуация позволяет это сделать", - сказал он.

Прекращение вооруженного противостояния в Сирии станет первым шагом для установления режима перемирия.