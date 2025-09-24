Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке длились час - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 21:06
    Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио завершились.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

    Переговоры, которые состоялись на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, прошли за закрытыми дверями и длились час.

    Подробности не приводятся.

    Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Лавров на встрече с Рубио доведет до американской стороны позицию России относительно ситуации в Украине.

    Lavrov və Rubio BMT-nin Nyu Yorkdakı qərargahında danışıqlar aparıb - YENİLƏNİB
    Lavrov and Rubio talk at UN headquarters in New York

