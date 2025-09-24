Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке длились час - ОБНОВЛЕНО

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио завершились.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Переговоры, которые состоялись на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, прошли за закрытыми дверями и длились час.

Подробности не приводятся.

20:05

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проводят встречу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Встреча проходит на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Лавров на встрече с Рубио доведет до американской стороны позицию России относительно ситуации в Украине.