Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке длились час - ОБНОВЛЕНО
Другие страны
- 24 сентября, 2025
- 21:06
Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио завершились.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Переговоры, которые состоялись на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, прошли за закрытыми дверями и длились час.
Подробности не приводятся.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Лавров на встрече с Рубио доведет до американской стороны позицию России относительно ситуации в Украине.
