Lavrov və Rubio BMT-nin Nyu Yorkdakı qərargahında danışıqlar aparıb - YENİLƏNİB
- 24 sentyabr, 2025
- 21:08
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio arasında danışıqlar yekunlaşıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.
BMT Baş Assambleyasının Nyu-Yorkda keçirilən 80-ci sessiyası çərçivəsində keçirilən danışıqlar bağlı qapılar arxasında keçirilib və bir saat davam edib.
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və ABŞ-nin Dövlət katibi Marko Rubio BMT-nin Nyu Yorkdakı mənzil-qərargahında görüş keçirirlər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV məlumat yayıb.
Görüş BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində keçirilir.
Bu gün daha əvvəl Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bəyan etmişdi ki, Lavrov Rubio ilə görüş zamanı Rusiyanın Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı mövqeyini ABŞ tərəfinə çatdıracaq.