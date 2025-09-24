Lavrov və Rubio BMT-nin Nyu Yorkdakı qərargahında danışıqlar aparıb - YENİLƏNİB

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio arasında danışıqlar yekunlaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.

    BMT Baş Assambleyasının Nyu-Yorkda keçirilən 80-ci sessiyası çərçivəsində keçirilən danışıqlar bağlı qapılar arxasında keçirilib və bir saat davam edib.

    Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və ABŞ-nin Dövlət katibi Marko Rubio BMT-nin Nyu Yorkdakı mənzil-qərargahında görüş keçirirlər.

    Görüş BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində keçirilir.

    Bu gün daha əvvəl Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bəyan etmişdi ki, Lavrov Rubio ilə görüş zamanı Rusiyanın Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı mövqeyini ABŞ tərəfinə çatdıracaq.

