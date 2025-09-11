Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    Латвия закрывает воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и РФ

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 13:44
    Латвия закрывает воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и РФ

    Латвия с четверга закрывает воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и Россией.

    Как передает Report, об этом сообщают латвийские СМИ со ссылкой на главу Минобороны страны Андриса Спрудса. 

    "С 18 часов 11 сентября минимум на неделю будут запрещены полеты над восточной границей", - сказал Спрудс.

    Воздушное пространство будет закрыто на высоту до 6 тыс. метров в 50-километровой зоне от внешней границы республики.

    Глава Минобороны Латвии пояснил, что зона воздушного пространства у границы с Беларусью и Россией закрыта по рекомендации Национальных вооруженных сил после оценки рисков.

    "События в среду в Польше - явное нарушение воздушного пространства НАТО, и Латвия должна действовать соответствующим образом. Хотя сейчас прямой угрозы Латвии нет, превентивные меры необходимы", - сказал он.

    Напомним, что 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких БПЛА нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьера Дональда Туска, ночью было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства. По его утверждению, все беспилотники летели с территории Беларуси. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

    Латвия НАТО Россия российско-украинская война
    Latviya Belarus və Rusiya ilə hava məkanını bağlayır
    Latvia closes airspace along its eastern border

    Последние новости

    15:21

    ЕК перечислила восьмой транш в €1 млрд в рамках кредитной программы G7 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:17

    "Азерэнержи" обсудил с Masdar проекты по "зеленой энергии"

    Энергетика
    15:13

    США сняли санкции с "Белавиа"

    Другие страны
    15:10

    Главы МИД Узбекистана и Азербайджана обсудили расширение сотрудничества

    Внешняя политика
    15:03

    Азербайджанские банки заинтересованы в реализации совместных проектов с ЧБТР

    Финансы
    15:03

    ЕС представит новый механизм помощи Украине за счет замороженных российских активов

    Другие страны
    15:01

    Ветреная погода в Азербайджане сохранится до конца недели

    Экология
    14:59

    Сирия ликвидировала связанную с "Хезболлой" ячейку в районе Дамаска

    Другие страны
    14:54

    Представитель Трампа прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко

    Другие страны
    Лента новостей