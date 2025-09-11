Латвия закрывает воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и РФ

Латвия с четверга закрывает воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и Россией.

Как передает Report, об этом сообщают латвийские СМИ со ссылкой на главу Минобороны страны Андриса Спрудса.

"С 18 часов 11 сентября минимум на неделю будут запрещены полеты над восточной границей", - сказал Спрудс.

Воздушное пространство будет закрыто на высоту до 6 тыс. метров в 50-километровой зоне от внешней границы республики.

Глава Минобороны Латвии пояснил, что зона воздушного пространства у границы с Беларусью и Россией закрыта по рекомендации Национальных вооруженных сил после оценки рисков.

"События в среду в Польше - явное нарушение воздушного пространства НАТО, и Латвия должна действовать соответствующим образом. Хотя сейчас прямой угрозы Латвии нет, превентивные меры необходимы", - сказал он.

Напомним, что 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких БПЛА нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьера Дональда Туска, ночью было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства. По его утверждению, все беспилотники летели с территории Беларуси. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.