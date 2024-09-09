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Латвия вызвала главу посольства РФ из-за обнаруженного российского беспилотника

Латвия вызвала главу посольства РФ из-за обнаруженного российского беспилотника Министерство иностранных дел Латвии 9 сентября вызвало временного поверенного в делах России в стране в связи с обнаруженным на прошлой неделе российским беспилотником на востоке страны.
Другие страны
9 сентября 2024 г. 21:26
Латвия вызвала главу посольства РФ из-за обнаруженного российского беспилотника

Министерство иностранных дел Латвии 9 сентября вызвало временного поверенного в делах России в стране в связи с обнаруженным на прошлой неделе российским беспилотником на востоке страны.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении латвийского МИДа.

"Временного поверенного в делах России попросили предоставить полное объяснение инцидента, в котором БПЛА незаконно нарушил воздушное пространство Латвии и был оснащен взрывчаткой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что главе российского посольства выразили категорический протест в связи с обнаружением в Резекненском районе на востоке Латвии беспилотного летательного аппарата военного назначения России типа "Шахед".

"Латвийские власти продолжают проводить углубленное расследование обстоятельств инцидента. Латвия проинформировала по дипломатическим каналам своих союзников, руководство НАТО и ЕС, а также коллег из министерств иностранных дел других стран", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по просьбе Латвии и Румынии дискуссия об "инцидентах с дронами" будет проведена в НАТО на высшем уровне.

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