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Латвия вышла на первое место в мире по росту заболеваемости COVID-19

Латвия вышла на первое место в мире по росту заболеваемости COVID-19 Число новых случаев инфицирования коронавирусом на прошлой неделе увеличилось в Латвии на 48,8%, госпитализированных больных - на 56%, тяжелых пациентов - на 62,8%. Страна вышла на первое место в мире по росту заболеваемости COVD-19.
Другие страны
18 октября 2021 г. 20:20
Латвия вышла на первое место в мире по росту заболеваемости COVID-19

Число новых случаев инфицирования коронавирусом на прошлой неделе увеличилось в Латвии на 48,8%, госпитализированных больных - на 56%, тяжелых пациентов - на 62,8%. Страна вышла на первое место в мире по росту заболеваемости COVD-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) республики.

"Количество новых выявленных случаев COVID-19 в Латвии на прошлой неделе увеличилось вдвое. Латвия занимает первое место в мире по росту заболеваемости", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, из всех проведенных на прошлой неделе тестов 32% (40 781 тест) были связаны с образовательными учреждениями, а 68% (85 768 тестов) - с остальным населением. Из положительных случаев COVID-19 15% (2 121 инфицированных) были связаны с образовательными учреждениями, а 85% (12 219 инфицированных) - с остальным населением.

При этом рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах.

Правительство Латвии ввело с 11 октября до 11 января режим чрезвычайного положения для ограничения распространения коронавируса.

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