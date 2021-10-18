Латвия вышла на первое место в мире по росту заболеваемости COVID-19

Число новых случаев инфицирования коронавирусом на прошлой неделе увеличилось в Латвии на 48,8%, госпитализированных больных - на 56%, тяжелых пациентов - на 62,8%. Страна вышла на первое место в мире по росту заболеваемости COVD-19.

Число новых случаев инфицирования коронавирусом на прошлой неделе увеличилось в Латвии на 48,8%, госпитализированных больных - на 56%, тяжелых пациентов - на 62,8%. Страна вышла на первое место в мире по росту заболеваемости COVD-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) республики.

"Количество новых выявленных случаев COVID-19 в Латвии на прошлой неделе увеличилось вдвое. Латвия занимает первое место в мире по росту заболеваемости", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, из всех проведенных на прошлой неделе тестов 32% (40 781 тест) были связаны с образовательными учреждениями, а 68% (85 768 тестов) - с остальным населением. Из положительных случаев COVID-19 15% (2 121 инфицированных) были связаны с образовательными учреждениями, а 85% (12 219 инфицированных) - с остальным населением.

При этом рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах.

Правительство Латвии ввело с 11 октября до 11 января режим чрезвычайного положения для ограничения распространения коронавируса.