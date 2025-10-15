Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Латвия ввела плату за въезд через границу с Россией и Беларусью

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 13:26
    Латвия ввела плату за въезд через границу с Россией и Беларусью

    В Латвии с 15 октября начала действовать система платной электронной очереди для пересечения внешней границы страны с Россией и Беларусью.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Латвии.

    "В целях повышения безопасности пересечения границы и предотвращения очередей транспортных средств на восточной границе Латвии, с 15 октября 2025 года пересечь латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границы в Гребнево, Терехово и Патерниеки можно будет только по предварительной регистрации в Системе электронной очереди (СЭРО)", - сказано в сообщении.

    Стоимость бронирования электронной очереди для одного транспортного средства составляет 9,30 евро.

    Латвия пересечение границы Беларусь Россия электронная система

