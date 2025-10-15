Латвия ввела плату за въезд через границу с Россией и Беларусью
15 октября, 2025
- 13:26
В Латвии с 15 октября начала действовать система платной электронной очереди для пересечения внешней границы страны с Россией и Беларусью.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Латвии.
"В целях повышения безопасности пересечения границы и предотвращения очередей транспортных средств на восточной границе Латвии, с 15 октября 2025 года пересечь латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границы в Гребнево, Терехово и Патерниеки можно будет только по предварительной регистрации в Системе электронной очереди (СЭРО)", - сказано в сообщении.
Стоимость бронирования электронной очереди для одного транспортного средства составляет 9,30 евро.
