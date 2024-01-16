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Латвия собрала коалицию из почти 20 стран для поставки дронов Украине

Латвия собрала коалицию из почти 20 стран для поставки дронов Украине Латвия из почти 20 стран собрала коалицию, чтобы поставить Украине тысячи новых беспилотников.
Другие страны
16 января 2024 г. 18:15
Латвия собрала коалицию из почти 20 стран для поставки дронов Украине

Латвия из почти 20 стран собрала коалицию, чтобы поставить Украине тысячи новых беспилотников.

Как сообщает Report cо ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

По его словам, основная цель коалиции заключается в том, чтобы поставить Киеву "как можно больше беспилотников". Министр отметил, что число стран - партнеров по коалиции "приближается к 20". Дальнейшие детали проекта он не раскрыл.

О планах по созданию коалиции стало известно в декабре 2023 года в ходе встречи Спрудса с его украинским коллегой Рустемом Умеровым.

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