    • 07 октября, 2025
    • 14:05
    Латвия продлила частичное закрытие воздушного пространства на границе с РФ и Беларусью

    Латвия продлила частичное закрытие воздушного пространства вблизи восточной границы с Беларусью и Россией в ночное время.

    Как передает Report об этом сообщили в Министерстве обороны Латвии.

    "Продлеваются ограничения в зоне воздушного пространства Латвии у восточной границы с Беларусью и Россией: со среды, 8 октября, до принятия дальнейших решений ее закрытие продлится в темное время суток с 20:00 до 7:00", - говорится в сообщении.

    Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что продление связано с инцидентами нарушения воздушного пространства в других странах НАТО. Также он отметил, что такое решение помогает латвийским военным лучше наблюдать за воздушным пространством, проводить учения с беспилотниками и тренировки боевых подразделений.

    Он добавил, что дальнейшие шаги будут зависеть от планирования операции НАТО Eastern Sentry и согласовываться с другими странами Балтии.

    Латвия с 11 сентября ввела временный запрет на полеты в воздушном пространстве вдоль границы с Беларусью и РФ. С 18 сентября зона воздушного пространства Латвии на восточной границе с Беларусью и Россией была закрыта в темное время суток с 20:00 до 7:00.

