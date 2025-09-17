Латвия продлевает закрытие воздушного пространства у границы с РФ и Беларусью

С 18 сентября по 8 октября воздушное пространство Латвии у границы с Россией и Беларусью будет закрыто в ночное время - с 20:00 до 07:00 по местному времени.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Латвии.

Ограничения позволяют Национальным вооруженным силам полностью контролировать закрытую зону, тестировать акустические системы наблюдения, проводить симуляции дронов и противодронов, а также размещать и тренировать мобильные боевые подразделения, отметили в ведомстве.

По оценке Национальных вооруженных сил, непосредственной военной угрозы Латвии нет, однако в рамках всеобъемлющих учений по обороне "Namejs 2025" войска находятся в повышенной готовности. В восточных приграничных районах дежурят подразделения противовоздушной обороны, готовые при необходимости сбивать иностранные дроны.