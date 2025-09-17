Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Латвия продлевает закрытие воздушного пространства у границы с РФ и Беларусью

    • 17 сентября, 2025
    • 20:35
    Латвия продлевает закрытие воздушного пространства у границы с РФ и Беларусью

    С 18 сентября по 8 октября воздушное пространство Латвии у границы с Россией и Беларусью будет закрыто в ночное время - с 20:00 до 07:00 по местному времени.

    Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Латвии.

    Ограничения позволяют Национальным вооруженным силам полностью контролировать закрытую зону, тестировать акустические системы наблюдения, проводить симуляции дронов и противодронов, а также размещать и тренировать мобильные боевые подразделения, отметили в ведомстве.

    По оценке Национальных вооруженных сил, непосредственной военной угрозы Латвии нет, однако в рамках всеобъемлющих учений по обороне "Namejs 2025" войска находятся в повышенной готовности. В восточных приграничных районах дежурят подразделения противовоздушной обороны, готовые при необходимости сбивать иностранные дроны.

    Латвия Россия Беларусь граница
    Latviya Rusiya və Belarusla sərhədləri yaxınlığında hava məkanını bağlayıb

