Латвия предложила построить стену на границе с Россией

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ "Латвия должна укрепить границу с Россией, чтобы уменьшить поток нелегальных мигрантов".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр внутренних дел страны Рихард Козловскис.

"Четыре года и 17 миллионов евро - столько нужно Латвии, чтобы отгородиться от России стеной", - сказал министр.

По его словам, эту сумму следует принять во внимание при работе над новым бюджетом.

Глава МВД Латвии объяснил необходимость этих мер растущим притоком нелегальных мигрантов из Средней Азии и Ближнего Востока.