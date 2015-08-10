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    Латвия предложила построить стену на границе с Россией

    По словам главы МВД страны, стена должна остановить поток нелегальных мигрантов

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ "Латвия должна укрепить границу с Россией, чтобы уменьшить поток нелегальных мигрантов".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр внутренних дел страны Рихард Козловскис.

    "Четыре года и 17 миллионов евро - столько нужно Латвии, чтобы отгородиться от России стеной", - сказал министр. 

    По его словам, эту сумму следует принять во внимание при работе над новым бюджетом.

    Глава МВД Латвии объяснил необходимость этих мер растущим притоком нелегальных мигрантов из Средней Азии и Ближнего Востока.

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