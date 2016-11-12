Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Латвия построит забор на границе с Белоруссией, чтобы обезопасить себя от нарушителей, заявил начальник государственной погранохраны балтийской республики Нормунд Гарбарс, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В бюджете следующего года предусмотрены средства на разработку проекта обустройства приграничной полосы на границе Латвии и Белоруссии", — цитируют Гарбарса латвийские СМИ. Сумма, которую предполагается выделить под эти нужды, он не назвал.