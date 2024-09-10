Латвия обязала вывезти все легковые автомобили с белорусскими номерами

Легковые автомобили, зарегистрированные в Беларуси и находящиеся в Латвии, должны покинуть территорию балтийского государства до 31 октября.

Легковые автомобили, зарегистрированные в Беларуси и находящиеся в Латвии, должны покинуть территорию балтийского государства до 31 октября.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте латвийского парламента.

"Десятого сентября во втором, окончательном чтении в сейме поддержаны признанные неотложными поправки в закон о дорожном движении", - говорится в сообщении.

Вывоз легковых автомобилей обеспечит выполнение санкций, ранее введенных Евросоюзом (ЕС), уточнила во вторник комиссия сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике. По данным комиссии, если транспортное средство не будет перерегистрировано или вывезено, то его могут конфисковать.

Отмечается, что после 31 октября транспортные средства из Беларуси смогут въезжать в Латвию только для однократного пересечения территории этой страны транзитом по-предварительному разрешению Дирекции безопасности дорожного движения.