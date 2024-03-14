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Латвия намерена депортировать 800 россиян без вида на жительство

Латвия намерена депортировать 800 россиян без вида на жительство Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) депортирует 800 россиян, которые не оформили вид на жительство в стране и не прошедших языковой тест.
Другие страны
14 марта 2024 г. 17:19
Латвия намерена депортировать 800 россиян без вида на жительство

Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) депортирует 800 россиян, которые не оформили вид на жительство в стране и не прошедших языковой тест.

Как передает Report, об этом сообщают латвийские СМИ со ссылкой на представителя УДГМ Мадара Пуке.

"Они не подали заявления ни на постоянный вид на жительство, помимо которого нужно было предоставить результаты экзамена на знание латышского языка… 800 человек не ответили (на запрос властей о ВНЖ в стране). Информацию об этих лицах мы передали Госпогранслужбе для дальнейшей проверки. В ближайшие недели станет ясно, находятся ли эти люди еще в Латвии. Если таковые имеются - будут выданы приказы о выезде со сроком 30 дней", - заявила она.

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