​Латвия готова начать войну против ИГИЛ

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Военное руководство Латвии рассматривает возможность отправки солдат для поддержки антитеррористической коалиции в борьбе с «Исламским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

Как передает Report, об этом в воскресенье сообщило информагенство LETA со ссылкой на заявление директора департамента военно-публичных отношений Минобороны Каспара Галкина.

«Министерство обороны рассматривает возможность отправки латвийских солдат на борьбу с террористической группировкой ИГИЛ», — сообщает агентство, приводя комментарий спикера Минобороны.

Как пояснил Галкин, в любом случае Латвия не будет отправлять своих солдат на боевые операции против террористов ИГИЛ. Латвийские солдаты могут находиться в Ираке и помогать подразделениям местных войск бороться с террористами, подобно тому, как это происходит сейчас в Афганистане.

«В любом случае принимать решение об участии Латвии в этой операции будут политики», — уточнил Галкин.