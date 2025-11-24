Лютник: ЕС должен смягчить цифровые правила ради сделки с США по стали и алюминию

Европейский союз должен пересмотреть свои цифровые правила, чтобы получить соглашение о снижении пошлин на сталь и алюминий.

Как передает Report, об этом министр торговли США Говард Лютник сказал в интервью Bloomberg Television.

"Мы обсуждаем с ними возможность смягчения правил в сфере технологий. В обмен на это мы заключим выгодную сделку по стали и алюминию", - подчеркнул он.

Лютник отметил, что любая сделка по стали и алюминию возможна только при условии, что ЕС смягчит часть своих правил в отношении крупных американских технологических компаний.

"Если они ослабят этот регуляторный режим и сделают его более привлекательным для наших компаний, они смогут получить выгоду в виде сотен миллиардов, а возможно, и триллиона долларов инвестиций", - заключил министр.

Отметим, что Лютник и торговый представитель США Джеймисон Грир находятся в Брюсселе в рамках своего первого официального визита после достижения торгового соглашения с ЕС в июле. Документ предусматривал 15%-ную американскую пошлину на ряд товаров из ЕС, тогда как страны Европы обязались снять пошлины на американские промышленные товары, а также на некоторые сельскохозяйственные и продовольственные позиции. Стороны также договорились продолжать работу по снижению других пошлин, включая 50%-ный сбор на сталь и алюминий из ЕС, который блок теперь уравнял собственной 50%-ной пошлиной на сталь сверх определенной квоты.