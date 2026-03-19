Ландау встретится с советником президента Узбекистана в Вашингтоне

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау встретится с советником президента Узбекистана Абдулазизом Камиловым в Государственном департаменте в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Госдепа США.

Встреча пройдет в закрытом для прессы режиме. Другие подробности, в том числе повестка переговоров, не разглашаются.