Лайнер Turkish Airlines экстренно сел в Нью-Дели из-за угрозы взрыва

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет компании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Нью-Дели из-за угрозы взрыва на борту.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, лайнер выполнял рейс Бангкок-Стамбул, когда бортпроводники нашли в туалете записку, указывающую на возможное наличие взрывчатки.

По предварительной информации, на зеркале в туалете воздушного судна была обнаружена надпись, сделанная губной помадой, о том, что на борту установлено взрывное устройство.

Эрбас А330 отбуксирован в безопасную зону аэропорта, где начался досмотр салона, грузовых отсеков и багажа всех 148 пассажиров. По завершении проверки будет принято решение о продолжении полета.