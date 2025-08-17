Лайнер Condor по пути с Корфу в Дюссельдорф загорелся в воздухе

О нас

17 августа 2025 г. 20:19
Пассажирский лайнер германской авиакомпании Condor, выполнявший рейс с острова Корфу в Дюссельдорф, был вынужден совершить экстренную посадку в Бриндизи на юге Италии из-за неисправности двигателя.

Как передает Report, об этом пишет агентство DPA.

По его информации, на борту находились 273 пассажира и 8 членов экипажа. Вскоре после взлета в правом двигателе самолета Boeing 757 вспыхнуло пламя. Сработал сигнал неисправности двигателя. Очевидцы, как отмечает агентство, сообщали о громком хлопке и отчетливо видимом пламени. Однако в самой авиакомпании Condor заявили, что возгорания двигателя не было, а пламя временно наблюдалось из-за неисправности двигателя.

По данным Condor, дисплей в кабине пилотов сигнализировал о нарушении воздушного потока в двигателе. В результате произошедшего было принято решение посадить самолет в Бриндизи, примерно в 200 км к северо-западу от Корфу. В настоящее время идет выяснение причин случившегося, самолет проходит технический осмотр на месте.

Многие пассажиры были вынуждены провести ночь в аэропорту, поскольку мест в гостиницах не хватило. Путешественники получили одеяла и талоны на питание. В авиакомпании пояснили, что пассажиры, воспользовавшиеся альтернативным размещением, могут потребовать возмещения расходов, и принесли извинения за причиненные неудобства.

